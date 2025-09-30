Hohenau tiene nueva “Reina Nacional de las Colectividades”.

Este fin de semana se desarrolló la 13ª edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades en el Parque de las Naciones del distrito de Hohenau, en Itapúa, con un importante marco de público que superó al de la edición anterior.

Según los organizadores, se registraron casi 17.000 personas durante los días de fiesta. Además, reportaron un alto porcentaje de ocupación hotelera en la zona de las Colonias Unidas.

La concurrencia pudo haber sido mayor, considerando que la agenda del sábado fue pospuesta para el domingo debido a las inclemencias del tiempo, que impidieron realizar las actividades al aire libre.

No obstante, el evento concluyó en la madrugada del lunes con la coronación de la nueva representante de las colectividades, siendo el certamen la principal actividad junto con la feria gastronómica.

Nueva soberana

La representante de la colectividad de Alemania, Layla Kuschel, fue electa como la nueva Reina Nacional de las Colectividades 2025. La primera princesa fue la representante de Ucrania, Monserrat Schapovaloff, mientras que la segunda princesa fue Valentina Shukovsky, de Polonia.

En el Parque de las Naciones estuvieron instalados 11 puestos temáticos que representaron a las naciones participantes: Paraguay, Polonia, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Suiza, Argentina, Ucrania, Países Bajos y Bélgica. Se destacaron elementos propios de cada cultura, además de ofrecer opciones gastronómicas.

Asimismo, el tradicional desfile de las colectividades se realizó por las calles de Hohenau el domingo por la tarde, con una importante afluencia de público.