Realizarán primer “Festival de la Cerveza Artesanal” en Encarnación

Cervecerías nacionales e internacionales estarán presentes en la primera edición del Festival de la Cerveza Artesanal “OK Oktober Kiagus”. El evento se celebrará en el salón del Club de Caza y Pesca Pacú Cuá de Encarnación.

La presentación de la festividad se realizó en la Gobernación de Itapúa. La secretaria de Turismo Verónica Stefani resaltó que la actividad promete convertirse en un atractivo turístico y cultural en temporada media.

Participarán del festival renombradas cervecerías, que presentarán más de 50 estilos de cervezas artesanales de alta calidad. Entre ellas, los organizadores destacaron a Kiagus, Beerkingo’s, Malta Brava, Sacramento, The Hop, Simón Dice, Tuka, Jesuita, Villa Baja y Monte Alegre.

El evento contará con shows en vivo, paseo gastronómico y espacios especialmente diseñados para ofrecer una experiencia completa.

Los organizadores anunciaron que la actividad se desarrollará el próximo sábado 15 de octubre, a partir de las 19:00. Las entradas anticipadas costarán G. 90.000, mientras que las mesas VIP tendrán un costo desde G. 1.000.000.