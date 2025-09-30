San Juan Bautista: choque entre camioneta y camión de gran porte deja un herido

Alrededor de las 07:30 de esta mañana se produjo un accidente sobre la ruta PY 01, en inmediaciones de la entrada de la Penitenciaría Regional de Misiones, en la ciudad de San Juan Bautista.

Los involucrados fueron un camión transportador de ganado, guiado por Mauro Nicolás Ríos Báez (29), oriundo de la ciudad de Santa María, y una camioneta cabina simple, guiada por Eduardo Romilio Antonio Meza Chaparro (63), de la capital de Misiones.

Según Gustavo Paredes, testigo del hecho vehicular, el mismo estaba circulando con dirección de San Juan Bautista a San Ignacio y, al alcanzar el lugar mencionado, el conductor del transganado habría hecho un adelantamiento indebido y, a la hora de ingresar nuevamente a su carril, la camioneta guiada por Meza colisionó con el acoplado del vehículo de gran porte.

“Cuando estaba lloviendo más fuerte, el trasganado se adelantó en la zona de la raya única y el conductor de la camioneta aparentemente no pudo ver al otro vehículo e impactó contra él. En mi caso tuve que tirarme al costado del camino, ya que me iba a agarrar también. Sería una maniobra imprudente, ya que en la zona es una raya única que indica prohibido adelantarse”, dijo el testigo.

Por su parte, el capitán del cuerpo de Bomberos Voluntarios K42 de esta ciudad, Silvio Rodríguez, mencionó que fue un accidente con suerte, ya que el impactó fue del lado del conductor, pero este fue rescatado consciente del habitáculo, aunque con heridas graves, y trasladado hasta el Hospital Regional.

“Menos mal, en el momento del rescate el señor estaba coherente y consciente. En un principio quedó atrapado en el habitáculo de su camioneta, pero con un poco de ayuda fue liberado y llevado rápidamente hasta el hospital regional. En realidad, se dejaba ver un corte profundo en el cuero cabelludo del lado izquierdo”, manifestó el voluntario.

El mismo recomendó a los conductores mucha prudencia a la hora de viajar en días de lluvias.