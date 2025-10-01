En un mitin ciudadano piden caminos dignos en Santa Rosa del Aguaray

El mitin marca el inicio de una protesta escalonada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, ante la desidia de las autoridades. Exigen mejores caminos.

Desde tempranas horas de hoy, los manifestantes se concentran en el centro de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, en un mitin ciudadano que marca el punto de partida de una serie de reclamos públicos. Representantes de comunidades como Yaguareté Forest, Aguerito, Tava Guaraní, Curupayty, 9 y 10 de Agosto exponen abiertamente la crítica situación vial que enfrentan a diario y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades locales y nacionales.

Además anuncian que mañana saldrán a la ruta a movilizarse y convocan a la población, “Estamos abandonados, no obtenemos respuestas claras hoy. Mañana saldremos a la Ruta PY11, en la zona de Yaguareté Forest”, advirtió Marcial Gómez, dirigente social y vocero de los movilizados.

Protesta crecerá si no hay respuestas inmediatas

La manifestación continuará mañana 2 de octubre con una movilización sobre ruta, en caso de que no se atiendan los pedidos de los pobladores. Los reclamos apuntan a la intervención en caminos rurales, muchos de los cuales están intransitables y representan un riesgo constante para las comunidades.

<b>Obras públicas: anuncia reparación</b>

En paralelo al descontento, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció recientemente la apertura de una convocatoria pública para el mantenimiento de la Ruta PY08, declarada en emergencia hace más de cuatro meses.

El llamado contempla la contratación de empresas para obras en el tramo Calle 6000 (San Estanislao) – Azotey (Concepción), con una extensión de 151 kilómetros. Las ofertas serán recibidas el 7 de octubre a las 13:00 en la sede central del MOPC.

La ruta y su importancia estratégica

La Ruta PY08 es clave para el transporte de productos agrícolas y ganaderos, así como para el acceso a servicios esenciales como salud y educación. Sin embargo, pobladores denuncian que, mientras se colocan lomadas en zonas innecesarias, los baches y tramos en mal estado persisten sin intervención.

Infraestructura: una deuda histórica

La comunidad clama que la inversión en infraestructura vial sea declarada prioridad nacional, advirtiendo que el actual estado de los caminos afecta la producción, la economía familiar, la seguridad vial y la conectividad educativa en la región.