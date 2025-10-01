Jopara: preparan 500 platos para repartir gratis en el Mercado 4

El jopara ya está en proceso en el Tereré Literario del Mercado 4, en la capital del país, donde ofrecerán 500 platos gratis a partir de las 11:00 de este 1 de octubre, para espantar al Karai Octubre que busca dejar miseria en las casas, según la tradición.

Dos tipos del tradicional plato serán ofrecidos: el jopará con y sin carne, explica Javier Torres, promotor cultural.

Comenta que se preparan tres ollas de jopara para el karu guasu, a partir de las 11:00, sobre las calles Gral. Aquino y José Asunción Flores.

En el lugar se encuentra un hombre personificado como el Karai Octubre para quienes quieran tomarse una foto con él.

El jopara es tradicional de la cultura paraguaya, pero también se consume en el noreste argentino.

Es un plato elaborado a base de poroto, locro y verduras con diversas variedades, entre ellas, con o sin carne. Se comparte con los vecinos.