Video: incautan y destruyen más de 1.200 kilos de marihuana en Amambay

Agentes especiales del Departamento Regional N°1 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron este miércoles la incursión en una zona boscosa de la colonia San Fernando, distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay; la operación permitió eliminar drogas y algunos importantes componentes de logística de estructuras criminales según señalaron desde la institución antidrogas.

Hallaron más de 1.200 kilos de marihuana picada

La fiscal antidrogas de Amambay Rossana Coronel, indicó que tras el hallazgo de evidencias en el lugar se procedió a la destrucción de un total de 1.218 kilos distribuidos en 65 bolsas de marihuana picada, además de 5 kilos de semilla de la misma droga, 18 hectáreas en etapa de crecimiento del estupefaciente y 3 campamentos precarios. Asimismo, fueron incautados 2 tubos cilíndricos y 11 garrafas conteniendo fluido refrigerante utilizado para la elaboración de la marihuana “ICE”, según un boletín emitido por la Senad.

Lea más: Detienen a 4 personas e incautan drogas, armas y vehículos en Pedro Juan Caballero

No hubo detenidos

Según datos recabados con los intervinientes, durante la operación no fue posible capturar a los sospechosos. No obstante, ya iniciaron las tareas investigativas para llegar a los responsables. “Había un grupo de personas que huyeron de los campamentos al notar la presencia de los intervinientes”, expresó la fiscal antidrogas, Rossana Coronel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy