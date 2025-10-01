Paraguay y Taiwán firman acuerdo para la conservación de los recursos naturales

El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio del Medio Ambiente de la República de China (Taiwán).

La firma del documento se dio en el marco de la visita oficial del ministro del Mades, Rolando De Barros Barreto, al ministro taiwanés, Chi-Ming Peng con quien suscribió el documento en Taipéi, Taiwán.

Compromiso internacional

El convenio se enmarca en los principios y objetivos del Acuerdo de París y busca fortalecer la cooperación bilateral en materia ambiental y climática, de acuerdo con el reporte del Mades.

“Este memorándum es una plataforma concreta para construir una cooperación transformadora, con altos estándares de integridad ambiental y beneficios reales para nuestras comunidades”, expresó Rolando De Barros Barreto.

Luego remarcó: “Nuestro compromiso es claro: ser un referente en el cuidado, conservación y valoración de los recursos naturales, consolidando un legado de sostenibilidad en la construcción de un futuro sostenible para nuestra gente y para el mundo”.

Áreas de cooperación

El acuerdo prevé acciones conjuntas en: