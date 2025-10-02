Nativos mantienen cierre en Cruce Bella Vista, Amambay

En el décimo día de las protestas indígenas, en Amambay, la medida de fuerza continúa este jueves con el cierre total de la Ruta PY-05 a la altura de Cruce Bella Vista. Los manifestantes aseguran que mantendrán la dura medida hasta que sus reclamos sean atendidos. Una larga fila de vehículos, cuyos conductores esperan que se vuelva a habilitar la arteria, se observa constantemente en la zona.

Impacto económico negativo

Referentes del sector económico del departamento de Amambay expresaron su preocupación por el cierre de la Ruta PY-05, ya que consideran que la situación afecta gravemente al sector y desalienta la inversión teniendo en cuenta que no se garantiza el libre tránsito. “El cierre prolongado de las arterias está causando enormes perjuicios a las industrias, comercios, turismo y sector de servicios”, señalaron desde el sector organizado de los comerciantes de la ciudad de Pedro Juan Caballero que piden garantizar el libre tránsito en la zona.

Flujo de pasajeros se redujo un 90%, afirman

Desde el sector del transporte público de pasajeros, algunos referentes manifestaron su preocupación y señalaron que desde que se registraron los cierres de rutas, el flujo de pasajeros se redujo en un 90% lo que genera significativas pérdidas para el sector.

