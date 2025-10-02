Octubre Rosa: Centro Ciudad Mujer atenderá por orden de llegada para mamografías

Durante este mes, en el contexto de Octubre Rosa, en el Centro Ciudad Mujer “Ñande Kerayvoty Renda”, la atención para estudios de mamografías se realizará por orden de llegada, de acuerdo con la cantidad de cupos diarios que se maneja en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud Pública a cargo del Hospital General de Villa Elisa.

Horario de atención

Lunes de 07:00 a 17:00.

Martes de 06:00 a 16:00.

Miércoles y jueves de 07:00 a 12:00.

Viernes de 07:00 a 16:00.

Mujeres mayores de 40 años

Para el estudio de mamografía para mujeres mayores de 40 años, no se requiere orden médica, pero el requisito es estar en el ciclo menstrual regular en el período del cinco al 10.

Deben presentar orden médica, así como las mujeres menores de 35 años que deben presentar orden de mamografía por especialista en mastología.

Indican que no se realizará estudio de mamografía a pacientes con mastitis, embarazadas sin criterio de mastología, en periodo de lactancia sin criterio de mastología, menores de 40 años y sin orden médica. Piden que se presente sobre manila N°25 x 30 y CD.

Durante el mes se contará con el apoyo de una funcionaria del Módulo de Salud Sexual y Reproductiva (MSSR) en recepción inicial para el servicio de mamografía, así como mujeres organizadas de diferentes instituciones acudirán en su mayoría los días jueves al Centro Ciudad Mujer para cumplir con los protocolos habituales de la instalación.

Turnos para estudios de cuello uterino

Los demás estudios se mantienen por agendamiento, como los estudios de cuello uterino (PAP, colposcopia y VPH).

Los turnos para estos estudios se deben registrar de forma presencial o en el número de celular del Módulo de Salud (0992) 728-393. La atención para llamadas se realiza en el horario de 07:00 a 13:00, de lunes a viernes.

El Centro Ciudad Mujer está ubicado en Villa Elisa, barrio Virgen del Carmen, entre 16 de julio y Avda. Von Poleski. Las líneas de transporte público de pasajeros que llegan hasta la instalación son la 15-1; 15-4; 38; 119; 49.