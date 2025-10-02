PJC: Atracan boca de cobranzas y se alzan con G. 6.000.000

Dos asaltantes que se desplazaban en una motocicleta ingresaron en un establecimiento de cobros y servicios denominado Aquí Pago Jireh, ubicado en Carlos Domínguez y Rubio Ñu, del barrio Guaraní, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Apuntaron con arma de fuego a quienes se encontraban en el local y obligaron a la cajera a entregar la recaudación del día; el monto sustraído fue de unos G. 6.000.000, según informó la Policía Nacional.

El reporte, basado en el testimonio de las víctimas, agrega que los malvivientes también se alzaron con celulares pertenecientes a las personas presentes en el lugar. El hecho ocurrió en la tarde de este jueves y, tras cometer el atraco, los maleantes abordaron la motocicleta en la que llegaron al lugar y huyeron.

Imágenes ayudarían a dilucidar el caso

Los movimientos previos al hecho, el asalto y la huida de los asaltantes quedaron registrados en imágenes de circuito cerrado. Agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Amambay señalaron que, al acceder a dichas imágenes, que podrían ayudar a identificar a los asaltantes, inmediatamente comenzaron las tareas investigativas para tratar de aclarar lo ocurrido, identificar y capturar a los malvivientes.

