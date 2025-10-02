Vecinos exigen reinicio de obras del tramo tres de la Ruta del Progreso

Desde el mes de octubre de 2024, pararon los trabajos del tramo tres de la Ruta del Progreso a consecuencia de la rescisión de contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por falta de documentaciones requeridas por la cartera estatal.

Tras esta situación, los vecinos de la comunidad de Loma Perõ del distrito de San Juan Bautista, Misiones, iniciaron una serie de movilizaciones para exigir el reinicio de dicha obra. En ese sentido, desde el MOPC anunciaron que los trabajos estarían continuando con la empresa que se encuentra en segundo lugar dentro del llamado a licitación perteneciente a la convocatoria Nº 93/2022, con ID Nº 419.394.

La empresa adjudicada es MM Constructora, cuya vigencia de contrato es desde el 7 de julio de 2025 hasta el 7 de enero de 2027, con un monto de adjudicación de G. 37.552.735.858, que incluye desde la comunidad de Loma Perõ hasta la ruta PY01, un total de 5,35 km, y la construcción de una variante de 6,2 km.

Tras estos anuncios desde la cartera estatal y el incumplimiento del acuerdo con los vecinos de esta comunidad, que consiste en el bacheo y riego permanente para evitar el levantamiento de polvo hasta que culminen los trabajos, los vecinos salieron nuevamente a manifestarse exigiendo lo prometido.

“La misma historia de siempre, por culpa del gobierno de Santiago Peña. Hoy este tramo tres debería haberse reiniciado, ya que se firmó el nuevo contrato con la empresa MM para reiniciar los trabajos, y hasta ahora no hay nada”, señaló José Ortiz, presidente de la comisión vecinal.

“Hoy estamos saliendo a exigir al Gobierno que por lo menos ya se inicien los trabajos y, de esa manera, poder terminar ya con esta situación que venimos sufriendo hace varios años”, agregó.

Por su parte, Humberto Caballero mencionó que por una desidia del Gobierno Nacional, están saliendo a exigir que cumplan con lo acordado meses atrás hasta que se culminen los trabajos de la Ruta del Progreso.

“Estamos saliendo por la desidia y el ninguneo del Gobierno hacia los pobladores de Loma Perõ, y pedimos que cumplan con lo prometido, que es el bacheo y riego permanente para evitar el levantamiento de polvo con el paso de los camiones de gran porte, hasta que se terminen las obras y, de esa manera estar un poco más tranquilos”, indicó Caballero.

Tras protestas, prometen retomar trabajos

Durante la movilización se hizo presente el representante legal de MM Constructora, Juan Carlos Fisher, quien mencionó que llegaron a un acuerdo con los vecinos para realizar el bacheo provisorio y el riego constante de la zona afectada hasta que inicien los trabajos de asfaltado previstos para el mes de enero de 2026.