Video: conductores de plataforma se pelean en pleno centro de Luque

Dos hombres pararon el tránsito para pelearse mano a mano en pleno centro de Luque.

Testigos que estaban en el lugar donde ocurrió el hecho captaron todo lo ocurrido en un video.

Según los presentes, ambas personas serían conductores de diferentes plataformas digitales. Uno sería conductor de un auto y el otro de moto.

Según trascendió, habrían rozado sus vehículos, lo que motivó a la pelea callejera.

Policía no cuenta con denuncia

El hecho habría ocurrido en estos días, en la avenida Moisés Bertoni de la ciudad de Luque, en pleno centro, ya que la vía es una de las principales del mercado municipal de la ciudad.

Consultamos con la Comisaría Tercera de Luque para saber si es que tenían conocimiento del hecho, a lo que respondieron que no cuentan con denuncia alguna al respecto.