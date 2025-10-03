Camión queda colgado y se incendia en el puente del Tebicuarymí en Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Un camión de gran porte protagonizó un violento accidente sobre el puente que cruza el río Tebicuarymí, límite entre los departamentos de Caaguazú y Guairá. La cabina del rodado quedó colgada del puente y posteriormente se incendió, pero el conductor logró escapar del habitáculo con lesiones leves.