Camión queda colgado y se incendia en el puente del Tebicuarymí en Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Un camión de gran porte protagonizó un violento accidente sobre el puente que cruza el río Tebicuarymí, límite entre los departamentos de Caaguazú y Guairá. La cabina del rodado quedó colgada del puente y posteriormente se incendió, pero el conductor logró escapar del habitáculo con lesiones leves.

Por Víctor Daniel Barrera
03 de octubre de 2025 - 11:06
VDB La cabina del camión quedó colgado del puente y el conductor se salvó de milagro.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:40 de esta madrugada, pero el hecho fue comunicado a la Policía recién a las 05:30, cuando automovilistas que pasaban por la zona alertaron a las autoridades.

El vehículo involucrado es un Scania de la empresa Laguna Blanca Logística S.A. con matrícula KAP 370, al mando de Sergio Daniel González Vera, de 41 años, oriundo de Juan León Mallorquín. El camión terminó con daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió en pleno puente que cruza sobre el río tebicuarymí, lado del departamento de Caaguazú.
El conductor salió ileso y dio negativo al alcotest. La prueba arrojó 0,00 mg/L, según consta en el ticket 1469.

La causa del accidente sería una imprudencia al mando del rodado. El caso quedó a cargo de la unidad de criminalística de la Policía Nacional para determinar la causa del accidente.

