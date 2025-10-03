Camión queda colgado y se incendia en el puente del Tebicuarymí en Coronel Oviedo

El hecho ocurrió alrededor de las 00:40 de esta madrugada, pero el hecho fue comunicado a la Policía recién a las 05:30, cuando automovilistas que pasaban por la zona alertaron a las autoridades.
El vehículo involucrado es un Scania de la empresa Laguna Blanca Logística S.A. con matrícula KAP 370, al mando de Sergio Daniel González Vera, de 41 años, oriundo de Juan León Mallorquín. El camión terminó con daños materiales de consideración.
El conductor salió ileso y dio negativo al alcotest. La prueba arrojó 0,00 mg/L, según consta en el ticket 1469.
La causa del accidente sería una imprudencia al mando del rodado. El caso quedó a cargo de la unidad de criminalística de la Policía Nacional para determinar la causa del accidente.
