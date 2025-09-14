Policiales

Ebrio al volante causa accidente fatal en Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Un motociclista identificado como Marcelo Raúl Escobar perdió la vida en forma instantánea tras ser embestido por una camioneta que estaba siendo guiada por un joven de 24 años, Guillermo Gabriel Portillo, quien dio positivo al alcotest.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 12:33
La camioneta que era conducida por el joven Guillermo Gabriel Portillo, quien dio positivo al alcotest.
El accidente de tránsito fatal se registró alrededor de las 05:45 de este domingo sobre la avenida Héctor R. Duarte de esta ciudad.

Guillermo Gabriel Portillo, sometido a la prueba de alcoholemia con resultado positivo.
El vehículo que habría causado el accidente fue una camioneta Toyota Hilux, color negro, año 2022, conducida por Guillermo Gabriel Portillo (24), quien vive en el barrio Azucena de esta ciudad.

El joven salió ileso del percance. Fue sometido al alcotest y el resultado fue positivo.

El conductor de la camioneta Guillermo Gabriel Portillo, dio positivo al alcotest.
La peor parte se llevó el motociclista Marcelo Raúl Escobar, residente del barrio San Miguel de esta ciudad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Kenyon Blitz de 110 cc, color rojo.

Se presume que debido a la fuerza del impacto, el motociclista falleció al instante.

La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y la Fiscalía de turno Gladys Torales, investigan el caso con el fin de esclarecer el hecho.

