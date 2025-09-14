Ebrio al volante causa accidente fatal en Coronel Oviedo

El accidente de tránsito fatal se registró alrededor de las 05:45 de este domingo sobre la avenida Héctor R. Duarte de esta ciudad.

El vehículo que habría causado el accidente fue una camioneta Toyota Hilux, color negro, año 2022, conducida por Guillermo Gabriel Portillo (24), quien vive en el barrio Azucena de esta ciudad.

El joven salió ileso del percance. Fue sometido al alcotest y el resultado fue positivo.

La peor parte se llevó el motociclista Marcelo Raúl Escobar, residente del barrio San Miguel de esta ciudad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Kenyon Blitz de 110 cc, color rojo.

Se presume que debido a la fuerza del impacto, el motociclista falleció al instante.

La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y la Fiscalía de turno Gladys Torales, investigan el caso con el fin de esclarecer el hecho.