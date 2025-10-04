Capuchinos bendicen mascotas en el Día de San Francisco

La “Bendición de mascotas 2025” se lleva a cabo este sábado con los hermanos franciscanos capuchinos, que invitaron a la ciudadanía a acercarse. Uno de los puntos de encuentro y bendición es frente a la capilla de San Leopoldo Mandić, en Asunción. Vecinos llegaron durante todo el día con sus perros y gatos para recibir la bendición.

Las personas se acercan con sus mascotas hasta el frente de la capilla, donde un fraile realiza la bendición. Como señal de caridad, los capuchinos solicitan artículos de higiene personal como colaboración. La actividad se extiende hasta 20:00 y habrá misa por San Francisco a las 19:00.

Lea más: ¿Por qué el 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís?

¿Por qué este año es especial?

El padre Osvaldo Leguizamón explicó que la fecha tiene doble sentido en 2025 por los 800 años del “Cántico de las Criaturas” de San Francisco de Asís, texto que invita a alabar a Dios por toda la creación y a cuidarla responsablemente. En esa línea, los capuchinos recordaron la necesidad de proteger el ambiente y a los animales de compañía.

Más allá del signo religioso, los frailes insistieron en que la bendición compromete a las familias con el cuidado diario de sus mascotas como alimentación adecuada, controles veterinarios y buen trato. La invitación es a celebrar y también a asumir responsabilidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy