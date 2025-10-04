Inauguran calle con el nombre de Lalo Gomes en Pedro Juan Caballero

En la mañana del sábado, a continuación de la misa de inicio de la Expo Amambay 2025, se llevó a cabo el acto de inauguración de la calle “Diputado Nacional Eulalio Gomes Batista”, como un homenaje póstumo al exlegislador colorado que murió durante un allanamiento en su residencia en el mes de agosto del año pasado.

Del acto participaron autoridades locales y algunos directivos de la Rural encabezados por el presidente del gremio a nivel local.

Justo homenaje para “Lalo”, señalan

La que encabezó el acto de homenaje póstumo para el extinto diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, fue su hermana, la concejal departamental de Amambay, Olga Gómez (ANR) quien agradeció al intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo (PLRA), la “gestión política” para lograr el objetivo de asignarle el nombre de su hermano fallecido a una calle de la ciudad.

El jefe comunal manifestó que era un justo homenaje para el exdiputado y en mismo tenor se dirigieron a los presentes, el gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR), César Rodríguez, presidente de la ARP Regional Amambay.

Otro que habló fue Marcelo Rodrigues Gomes, hijo de Lalo, quien señaló que “el dolor de la pérdida es profundo, pero el dolor de la injusticia tiene un peso que nos hace daño de una forma diferente”.

El titular del Gobierno departamental Juan Acosta (ANR) también hizo un pedido de esclarecimiento a la fiscalía sobre lo que pasó con “Lalo”. “Quiero llamar a la fiscalía, pido que investigue y que se aclare la muerte del diputado (Lalo Gomes)”, expresó.