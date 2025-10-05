Adultos mayores de Ñeembucú reclaman empatía y apoyo real de las autoridades

Adultos mayores del departamento de Ñeembucú reclamaron con firmeza la falta de empatía y compromiso de las autoridades hacia quienes “ya peinan canas”, durante un encuentro de confraternidad realizado en la ciudad de Alberdi, en conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad.

La actividad se llevó a cabo en el local de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Alberdi y reunió a integrantes de asociaciones de adultos mayores de Alberdi y Pilar.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, también conocido como Día del Adulto Mayor, con el objetivo de reconocer la contribución de las personas mayores al desarrollo de la sociedad, así como promover el respeto, la protección y la inclusión de este grupo etario.

Durante el acto, la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Alberdi, Aurora Bernal, cuestionó el poco interés que demuestran las autoridades hacia este sector.

Señaló que muchos adultos mayores necesitan asistencia básica en medicamentos y alimentos, apoyo que su organización brinda de forma voluntaria y sin fines de lucro.

“Siempre invitamos a nuestras autoridades, pero lastimosamente no tenemos respuestas ni respaldo”, expresó Bernal.

Agregó que los adultos mayores necesitan en Alberdi un lugar de esparcimiento para disfrutar de su edad de oro.

“Desde la fundación de nuestra Asociación, el 7 de agosto de 2008, hemos buscado acompañamiento de las autoridades, pero no recibimos el apoyo que realmente necesitamos”, lamentó.

También participó la Asociación de Adultos Mayores de Pilar, cuya presidenta, Cristina Ozuna, manifestó su preocupación por la falta de empatía hacia las personas mayores, tanto en las instituciones públicas como en la vida cotidiana.

“El adulto mayor necesita atención privilegiada todos los días, no solo el 29 de abril o el 1 de octubre. Debemos ser respetados y atendidos con prioridad en municipalidades, hospitales y bancos”, subrayó.

El encuentro estuvo amenizado por jóvenes artistas de Alberdi y Pilar, en un ambiente de alegría y compañerismo.

La jornada culminó con un almuerzo de confraternidad y el compromiso de conformar un Consejo Departamental de Adultos Mayores, con el objetivo de fortalecer la representación y la defensa de los derechos de este sector en todo Ñeembucú.