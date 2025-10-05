Día Nacional de la Seguridad Vial: invitan a actividades en la Costanera de Asunción

El Día Nacional de la Seguridad Vial fue establecida por la Ley N.º 2813/05 cada 5 de octubre con el objetivo de promover la conciencia pública sobre la importancia de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito. Invitan para actividades en la tarde de este domingo en la Costanera de Asunción.

La propuesta de esta conmemoración fue de la Asociación Seguridad en las Rutas (S.E.R.) en 2004, y la ley se promulgó en 2005.

Tiene como objetivos fomentar el respeto a las normas de tránsito, concienciar sobre la importancia de una conducta responsable en las calles y rutas, así como prevenir siniestros y promover el uso correcto de las vías de circulación.

Actividades para la tarde de este domingo

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial invita a la ciudadanía a participar del evento que se realizará hoy domingo 5 de octubre, desde las 17:00, en la Costanera José Asunción Flores - Paseo de los Turistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Aparatoso accidente de tránsito en Itauguá

Indican que la actividad busca promover la conciencia vial y la prevención de siniestros de tránsito, con propuestas dirigidas a motociclistas, ciclistas, automovilistas y peatones, fomentando una movilidad más segura y responsable.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También realizarán entrega de chalecos y cintas reflectivas a motociclistas y ciclistas, para fortalecer la visibilidad y protección en la vía pública.

Contarán además con un circuito vial educativo para niños, que tendrá con varias estaciones temáticas de aprendizaje (pintura, señales de tránsito y otras dinámicas) y la posibilidad de participar con kartings y bicicletas, aprendiendo de manera práctica las reglas básicas de circulación.