Aparatoso accidente de tránsito en Itauguá

Un motociclista no habría respetado el semáforo que se encontraba en rojo y fue embestido por un auto, que posteriormente, pasó al otro carril y chocó por una camioneta. Ocurrió en Itauguá.

Según el parte policial, el motociclista es un joven de 16 años que circulaba a gran velocidad y no respetó el semáforo en rojo. Resultó con lesiones.

El vehículo con el que fue embestido es un Toyota Vitz, que se encontraba al mando de Vanesa Díaz López (28).

El tercer vehículo involucrado fue una camioneta de marca Toyota, modelo Hilux, guiado por Nicolás Devaca Jara (64).

El motociclista, menor de edad, fue asistido por los bomberos voluntarios, trasladado al Hospital Nacional de Itauguá donde recibió los primeros auxilio, pero fue enviado al Hospital de Traumas de Asunción.

Los conductores fueron sometidos a la prueba de alcotest en la Sede de la Patrulla Caminera de Ypacaraí, cuyos resultados dieron negativo, 0,00Mg/L.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Juan manuel Ledesma, quien dispuso la incautación de la motocicleta a disposición del Ministerio Público.