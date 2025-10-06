Ñemby: PLRA quiere conquistar votos foráneos para recuperar la Municipalidad

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) realizó ayer una plenaria en la localidad de Ñemby y nuevamente fue resaltada la necesidad de formalizar la unidad de todos los sectores, única vía para llegar al poder.

Unas 1.500 personas participaron del evento, entre autoridades, dirigentes y simpatizantes del referido partido, según anunciaron los organizadores, entre ellas el presidente del PLRA Hugo Fleitas y el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

Los azules indicaron que, además de consolidar la unidad del partido, se debe buscar conquistar los votos de los otros partidos, para poder ganar las elecciones municipales y las presidenciales.

Resaltaron la necesidad de ofrecer alternativas verdaderas para poder rescatar el país del pozo en que se encuentra, porque los hechos de corrupción están aniquilando al Paraguay.

El presidente del PLRA, Hugo Fleitas, manifestó que el partido está recuperando la confianza de la gente e instó a la unidad de todos los sectores para poder recuperar la administración municipal de Ñemby.

“El partido está recuperando la confianza de la gente, devolviendo la esperanza a este histórico distrito para volver a la senda del progreso y el desarrollo”, expresó el titular del partido liberal.

Conquistar votos foráneos

Por su lado, el candidato de consenso a la intendencia local, Blas Lanzoni, indicó la urgente necesidad de unir a todos los sectores y salir a conquistar los votos de los otros partidos para recuperar la administración.

“Este es el momento de poner a Ñemby en primer lugar, la victoria solo será posible si nos unimos, liberales, colorados, los ciudadanos sin partido, todos debemos caminar con el mismo propósito”, resaltó.

Dijo que Ñemby es de todos y que solo la unidad podrá devolver a la ciudad su brillo, un sitial de privilegio, debido a que hoy día está sumida en el abandono y la corrupción.

Por su lado, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, instó a tomar conciencia de la situación en que se encuentra el país y trabajar en serio para poder rescatar al Paraguay de la corrupción y la impunidad.

Participaron también de la plenaria, diputados y el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, quien aspira la presidencia del Directorio liberal.