Video: denuncian doble imprudencia en Limpio

En la noche del domingo se produjo un percance entre dos vehículos en la calle San José de la ciudad de Limpio, frente a una lomitería. Desde la jefatura de la Comisaría zonal señalan que el hecho no fue denunciado.

En el video del circuito cerrado del local gastronómico se observa un auto, de color rojo, estacionado en la calle.

En un momento dado aparece una camioneta de la marca Mitsubishi que al cruzar en medio de los vehículos estacionados en ambas márgenes de la vereda, embiste al auto de color rojo.

El comisario José Acosta indica que no existe denuncia alguna e insta a realizar el procedimiento en la Comisaría local.

Limpeños denuncian doble imprudencia

En los comentarios debajo del video publicado en redes sociales los limpeños aseguran que el espacio que se deja en la mencionada calle, entre los vehículos estacionados, es muy angosto, por lo que consideran que se trata de una doble imprudencia.

Además, reclaman la falta de educación vial, así como de controles por parte de los agentes de tránsito.