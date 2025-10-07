Cada noche el mismo amor: esta es la historia de un abuelo que siempre está

Trabajó en la herrería desde muy joven, reconocido por la elaboración de aquellos grandes sillones de hierro que en los años 80 y 90 no podían faltar en los hogares. Marcelino Sanabria ya está jubilado y ahora su principal tarea es velar por la seguridad de su familia.

Tiene 76 años y cada noche aguarda en algún rincón de la cuadra la llegada del bus que trae a sus nietas de vuelta a casa, después de un día de estudios y trabajo.

Viven en la ciudad de Asunción, donde es el único hombre y más mimado de la familia. “Somos todas mujeres y es mi abuelo quien nos cuida”, comentan Cecilia y Fiorella.

Las nietas le grabaron durante varias semanas, cada noche, y compartieron el video que rápidamente inundó las redes sociales, generando ternura entre los internautas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una esquina de la avenida Fernando de la Mora, en el barrio Ysaty de la capital, es donde todas las noches don Marcelino espera a sus nietas, sin importar la estación del año, el clima o el día, aunque confesó que los sábados tiene “día libre”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Son cuatro nietas las que disfrutan de la compañía, el amor y la protección de don Marcelino, quien con un beso las despierta (a las más pequeñas) para ir al colegio o al trabajo.

Lea más: Inseguridad y delincuencia siguen cobrándose víctimas

Asegura que siempre fue un abuelo amoroso y cercano a sus nietas, sin embargo, el vínculo es más fuerte desde hace 11 años, por la pérdida del padre de las niñas.

“Él nos espera puntualmente, todas las noches, por el amor que nos tiene y para protegernos ante tanta inseguridad. Por la mañana no nos levantamos si él no se va a despertarnos”, indica Cecilia Valdovinos.

Por su parte, Fiorella Valdovinos, comenta que lo más hermoso es el beso en la frente de todas las mañanas, “nos malcría tanto que ya nos endulza el desayuno, sabe cómo nos gusta a cada una. Le amamos a nuestro abuelo, con todo el corazón”.

Don Marcelino comenta que ahora su trabajo es darle cariño a sus nietas, a su familia y cuestiona la falta de seguridad en el país, que hace que no esté tranquilo hasta verlas llegar, cada noche.