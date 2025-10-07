Detectan dos casos nuevos de lepra en Amambay

El Hospital Regional de Pedro Juan Caballero informó que dos pacientes, de entre 30 y 50 años, resultaron positivos al examen de lepra. Los casos fueron detectados en los últimos días en Bella Vista Norte y los pacientes están siguiendo su tratamiento.

También se realiza el control de contactos, es decir, un seguimiento a familiares y convivientes para descartar contagios. En caso de que se registren más personas con la enfermedad, serán sometidas a tratamiento oportuno, según indicó el licenciado Daniel Olguín, gerente departamental del Programa Nacional de Control de la Lepra.

Ocho detectados en el año

El licenciado Daniel Olguín señaló que, en lo que va del año, fueron detectados ocho casos de lepra en el departamento de Amambay. Todos los pacientes están en tratamiento y ninguno presenta el tipo más grave de la patología, según indicó.

Agregó que, en el año 2024, fueron detectados nueve casos de la enfermedad en el departamento y todos los pacientes están siguiendo tratamiento. Las personas más afectadas por la patología son los adultos jóvenes y se observa, en mucho menor grado, en niños, indicó el funcionario de Salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sarampión: casos ascienden a 45, con dispersión en Central

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detección temprana y tratamiento oportuno

El licenciado Olguín instó a la población a acudir a tiempo a un servicio de salud en caso de detectar manchas en la piel, para asegurar la detección temprana mediante examen clínico y realizar un tratamiento oportuno de la enfermedad.

“La gente tiene que entender y tener en cuenta que la detección temprana de la lepra es clave para realizar un tratamiento oportuno, evitar el avance al cuadro más grave y lograr la cura, ya que, si se sigue bien el tratamiento, es 100 % curable”, expresó Olguín.