Luis Rojas: Condenado por magnicidio de Argaña recupera su libertad en noviembre

De acuerdo con la resolución dictada por la jueza penal de ejecución Luz Rossana Bogarín, el próximo 11 de noviembre Luis Alberto Rojas recuperará su libertad por compurgamiento de pena. El interno de 57 años, cumple una condena de 25 años de cárcel como autor material del crimen del vicepresidente de la República Luis María Argaña, ultimado a tiros en la mañana del 23 de marzo de 1999, tras ser emboscado en la vía pública Diagonal Molas casi Venezuela.

A través del auto interlocutorio (AI) N° 1.964, la titular del juzgado penal de Ejecución de Sentencia N° 1 dispone la incorporación de Rojas en programas intensivos de preparación para su retorno a la vida libre.

Para el efecto, la magistrada ofició a la Dirección de la Penitenciaria Regional de Emboscada, a fin de que en el plazo de 48 horas informe al Juzgado sobre los programas con los que dicha institución cuenta en lo que referente a brindar orientación al citado interno sobre su vida en libertad.

La jueza Bogarín, quien actuó de oficio, explica que la medida referida constituye una de las disposiciones establecidas en la legislación vigente a ser cumplidas con anterioridad a la efectivización de la libertad propiamente dicha.

Salidas transitorias, descartadas para Luis Rojas

“Las disposiciones legales precedentemente citadas, determinan de manera concluyente que compete al Juez de ejecución el control efectivo del cumplimiento de las finalidades constitucionales de las sanciones penales (reinserción y readaptación del condenado), así como, la defensa de los derechos de los condenados, teniendo en consideración, además, el cumplimiento efectivo de los principios de inmediatez, celeridad y de economía procesal insertos en el Código procesal penal”, señala la resolución.

Recordemos que el año pasado, la jueza Bogarín rechazó la concesión de las salidas transitorias solicitadas por la defensa del condenado por el magnicidio.

Los condenados por el magnicidio de Luis María Argaña

Rojas se encuentra en prisión desde el año 2000 y su condena fue dictada el 14 de agosto de 2003 (S.D. N°. 70). Actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Emboscada (Granja Ita Pora).

Además de Rojas, también han sido condenados por el magnicidio Constantino Rodas y Pablo Vera Esteche. El primero fue sentenciado a 25 años de cárcel mientras que el segundo fue condenado inicialmente a 20 años de prisión, pero posteriormente la Corte Suprema de Justicia redujo la pena a 18 años de cárcel (2004).

Vera Esteche confesó que Rodas compró el automóvil Fiat Tempra con el que se consumó el atentado, el 23 de marzo de 1999 en la vía pública Diagonal Molas casi Venezuela y también involucró a Fidencio Vega Barrios y otros.

Con relación a Rojas, el autor confeso dijo que fue uno de los autores materiales del crimen y que también disparó a la camioneta que transportaba a Argaña.

Tras el asesinato, Rojas había escapado junto a Fidencio Vega Barrios y fue capturado un mes y medio después cerca de la ciudad argentina de Bahía Blanca. A la fecha, Vera Esteche está libre y Fidencio Vega sigue prófugo.