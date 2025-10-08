ANEAES reporta récord con más de 300 carreras y posgrados inscritos para evaluación

La ANEAES anunció que 312 carreras y programas académicos se inscribieron para ser evaluados en el marco de la convocatoria 2025. Según informaron, es el mayor número registrado desde la creación de la institución.

El presidente de la agencia, Dr. José Fernando Duarte, destacó el logro y lo calificó como “un récord histórico para la educación superior del país”. “En 2022 tuvimos 236 inscripciones; en 2023/2024 fueron 159, y hoy superamos las 300. Son exactamente 312”, precisó el titular.

Por primera vez, instituciones técnicas profesionales se sumaron al proceso de evaluación y acreditación. “Por primera vez, dos instituciones técnicas se sumaron al sistema, marcando un paso fundamental en la historia de la ANEAES”, explicó Duarte. En ese sentido, subrayó la importancia en la ampliación de la cobertura evaluativa del país.

El presidente de la ANEAES resaltó que el aumento en las inscripciones muestra la confianza de las universidades e institutos en los procesos de evaluación. “Estamos logrando una mayor capacidad evaluativa y una cobertura más amplia, que beneficiará directamente a estudiantes e instituciones”, añadió.

Duarte reafirmó el compromiso de fortalecer las capacidades técnicas y la cooperación con las universidades para mantener el rumbo hacia un sistema educativo de excelencia.