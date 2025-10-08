Cerro Corá: edil colorada se dio por detenida y rápidamente reemplazada en la Junta

La abogada y política Lettiscia Castellano (ANR), ahora exconcejal municipal de Cerro Corá, departamento de Amambay, se presentó en la sede del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero para ponerse a disposición de la justicia. Tiene una causa inicialmente abierta en su contra por “Homicidio Doloso en grado de Tentativa”, del que fue víctima un joven identificado como Virgilio Arteta.

Tras prestar declaración, fue derivada a la Comisaría 12 de Mujeres de Pedro Juan Caballero.

Imputada por frustración de la investigación penal

El abogado Juan Carlos Quiñónez, defensor de Lettiscia Castellano, señaló que el fiscal Emilio Álvarez decidió imputar a su cliente por el hecho punible de “Frustración de la Persecución y Ejecución Penal” y no por intento de homicidio. El representante del Ministerio Público solicitó medidas menos gravosas para la imputada, y la defensa pidió la libertad ambulatoria a cambio de una fianza real, teniendo en cuenta que Castellano cuenta con arraigo, según explicó Quiñónez.

Fuentes del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero indicaron que, además de Castellano, el fiscal del caso imputó por la misma causa a Edynei Torres, secretario de Castellano y uno de sus acompañantes en el momento de los disparos contra Arteta. Además, los investigadores tratan de identificar al autor de los disparos, conocido con el mote de “Kamba”, quien sería amigo del secretario de Castellano.

Castellano fue reemplazada en la Junta Municipal de Cerro Corá

El intendente de Cerro Corá, Wilfrido Figueredo (ANR), informó que recibió copia de una resolución de la Junta Municipal por la cual “asume Sixto Arce Gaona en reemplazo de la concejal Lettiscia Raquel Castellano Rojas”. El jefe comunal explicó que los ediles tomaron dicha determinación debido a las tres ausencias reiteradas a sesión ordinaria por parte de la ahora exconcejal.

“Tengo entendido que, si queda absuelta en el caso penal, podrá reclamar su banca de vuelta”, expresó Figueredo.

Antecedentes del caso

El pasado 20 de setiembre, un hombre identificado como Virgilio Arteta (33) recibió un disparo cuando iba a subir a su camioneta, que también fue baleada. El autor de los disparos contra su persona y su vehículo era uno de los acompañantes de Lettiscia Castellano, quien minutos antes había mantenido un altercado con la víctima, según datos de la investigación.

Horas después del episodio, Castellano denunció a Arteta por coacción, pero la denuncia no prosperó. Dos días después, el fiscal Emilio Álvarez emitió orden de detención en su contra.

El 25 de setiembre fue allanada, pero sin éxito, la vivienda de la ahora exconcejal municipal, quien finalmente se presentó ante la justicia para afrontar el proceso penal.