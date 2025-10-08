Seguridad Vial: autoridades de Ñemby buscan reducir cifras de accidentes

Por la Semana de la Seguridad Vial en nuestro país, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ñemby, departamento Central, realizó una jornada de concienciación dirigida a motociclistas.

Las autoridades se instalaron sobre la ruta PY01 Mariscal Francisco Solano López, ex-Acceso Sur, y, tras una breve charla sobre seguridad vial, entregaron chalecos y cascos a los motociclistas.

“La idea principal es generar conciencia en los conductores, especialmente en los de motos, sobre la importancia de las señales de tránsito, pues son las imprudencias las que provocan los accidentes y queremos reducir este flagelo”, explicó el director de Tránsito, Edgar Franco.

Las motos son actualmente los medios de locomoción más utilizados y los principales protagonistas de los accidentes; en la mayoría de los casos, estos son fatales, por lo que las autoridades instan a respetar las señales de tránsito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: video: impulsan campaña de educación vial

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lunes de madrugada se produjo un grave accidente sobre la mencionada vía, cuando un camión de carga chocó de manera frontal contra una camioneta tras evitar atropellar a un motociclista que le salió al paso.

“A diario recibimos reportes de accidentes de tránsito, en especial sobre la ruta PY01, y mucha gente no respeta las señales de tránsito: se realizan giros y adelantamientos indebidos, hasta los semáforos son ignorados”, expresó Franco.

El evento contó con el apoyo del intendente local, Tomás Olmedo (ANR-HC), y de alumnos de instituciones educativas de la zona.