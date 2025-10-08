Vigilancia de la Salud revela dónde se detectaron más casos de sarampión

Mediante el reporte de la semana pasada y con los cortes cada viernes sobre los casos de sarampión a nivel país, además de los ya registrados en San Pedro, ahora se detectaron dos en el departamento Central.

Según la doctora Andrea Ojeda, directora de la Vigilancia de la Salud, uno está en Mariano Roque Alonso y el otro en Fernando de la Mora, productos de un “vínculo laboral” como relación con los del departamento de San Pedro.

De igual manera, confirmó que hay sospechas en distintos puntos del país, pero aún se esperan los resultados de las muestras para brindar más detalles.

“Exclusivamente sobre una sospecha de Asunción, altamente sospechosa, no tenemos. Sí hay sospechas relacionadas dentro del árbol de contacto a los casos confirmados en Central”, agregó.

Casos de Sarampión en Paraguay

De momento se descartaron por laboratorio 76 casos de sarampión, los confirmados son 45 -43 en San Pedro y 2 en Central-, mientras que hay 20 sospechas que aún están siendo investigadas.

“Cuando empezamos con este brote, con un caso confirmado tenemos que seguir 21 días a una persona para saber con quién estuvo los días antes o después. Es demasiado importante seguir la ruta de los casos, es así como vamos a identificar nuevas zonas”, concluyó.

