Ruge la conciencia en Octubre Rosa: motociclistas se unen para el “Pink Ride”

Motociclistas se preparan para unirse a la causa de la prevención del cáncer de mama el domingo 19 de octubre con la “Pink Ride”, la tradicional rodada benéfica que busca crear conciencia cada Octubre Rosa.

El evento, que celebra su décimo aniversario, cobra una relevancia vital ante la persistencia de las elevadas cifras de mortalidad en Paraguay: la enfermedad causó la muerte de 1.432 personas entre 2022 a septiembre del 2025, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Lea más: Octubre Rosa: el cáncer de mama se cobró la vida de 1.432 personas en cuatro años

El informe de Salud Pública indica que entre 2022 y 2023, la enfermedad se cobró la vida de 456 y 423 mujeres, respectivamente.

El “Motolazo”, símbolo de la lucha

El Pink Ride, organizado por el Harley Owners Group (HOG), Asunción Chapter y las Ladies of Harley, tiene como principal objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana, considerada por los especialistas como la forma más efectiva de combatir la enfermedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El evento central será la formación del Motolazo, donde cientos de motocicletas se alinearán para dibujar el icónico lazo rosado en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antonio Cejuela, director del HOG, resaltó que la iniciativa no solo busca la concientización, sino también el apoyo concreto, pues lo recaudado será donado a la Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama (Amacma).

Lea más: Detección temprana del cáncer de mama: tu guía para el autoexamen eficaz en Octubre Rosa

Los organizadores resaltan que el mensaje es claro: sensibilizar sobre el cáncer de mama y la urgencia de promover los controles anuales.

Convocatoria abierta y solidaria

El domingo 19 de octubre, la rodada solidaria comenzará a las 9:00 en el Paseo Los Árboles (Bertoni esq. Rca. Argentina), donde los participantes se reunirán antes de emprender la marcha hacia el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya, donde se realizará el Motolazo.

Los organizadores indican que el evento está abierto a todos los motociclistas, sin importar la marca de sus motos. El costo de inscripción es de G. 100.000 por persona, monto que será donado íntegramente a AMACMA.

La inscripción incluye un kit de participación, un show de música en vivo y sorteos al cierre de la actividad en el Paseo Los Árboles.