Senatur advierte sobre agencia de viajes que no está habilitada

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) emitió un comunicado en el que advierte a la ciudadanía sobre una empresa que estaría ofreciendo paquetes turísticos a través de redes sociales sin estar inscripta en el Registro Nacional de Turismo (Registur).

Se trata de la firma denominada “Grazie travel”. Según la institución, no se encuentra habilitada para operar en el sector, por lo que no cuenta con autorización oficial para vender o gestionar servicios turísticos en Paraguay.

Desde la Senatur instan a la población a tomar precauciones antes de adquirir viajes o promociones que circulan en internet, ya que contratar servicios no registrados puede derivar en pérdidas económicas o incumplimientos.

Lea más: Dónde y cómo consultar si las agencias de viajes están habilitadas para operar

A través de las redes, se denunció recientemente que dicha firma habría estafado a varios clientes que compraron paquetes. La propietaria ya estaría imputada por este tipo de delitos, pero aparentemente sigue operando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es importante verificar el estado de las empresas previo a la compra, de manera a evitar posibles irregularidades”, subraya el comunicado oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo consultar las agencias habilitadas por la Senatur?

La Senatur aprovechó para recordar que los ciudadanos pueden consultar si una agencia de viajes está debidamente inscripta y habilitada en el Registro Nacional de Turismo (Registur).

Las consultas pueden realizarse:

Por teléfono: al (021) 441-530 interno 117

Por correo: registrur@senatur.gov.py

Por la web: www.registur.gov.py

Lea más: Un viaje por el sabor y la historia: descubrí la Ruta de la Yerba Mate

De esta forma, la institución busca fortalecer la seguridad del consumidor turístico y garantizar que todas las empresas del sector cumplan con los requisitos legales vigentes.