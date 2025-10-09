Video: “serenata” en carrocería de patrullera se hace viral

Ayer, sobre la Avda. Colón de Asunción, Rodrigo Raidán Sugastti, capturó un momento que si no lo grababa, muy pocos lo iban a creer: una serenata que venía desde una patrullera, aunque no del autorradio o por parte de la banda de la Policía.

La canción interpretada era “Niña Bonita”, de Binomio de Oro, pero para su sorpresa y seguramente también de los uniformados, el canto venía de una persona que estaba en la carrocería del vehículo policial.

“La verdad que yo me di cuenta de que venía cantando y me reí. El oficial que iba en la cabina del vehículo le pide que pare, pero creo que él mismo se dio cuenta de que cantaba muy bien y le dejó seguir cantando en el trayecto”, comentó Raidán a ABC Color.

Asimismo, precisó que desconoce cuál era la situación del traslado del “cantante”, que era acompañado por otras dos personas y ninguna de ellas estaba esposada. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales y entre comentarios, algunos internautas mencionaban que “hay talento, solo falta abogado”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy