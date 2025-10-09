Nacionales

Video: “serenata” en carrocería de patrullera se hace viral

Un insólito momento fue capturado ayer por un conductor que escuchaba un canto digno de un escenario, pero en realidad, venía desde la carrocería de una patrullera de la Policía Nacional. “Yo me di cuenta de que venía cantando y me reí”, detalló el conductor.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 17:04

Ayer, sobre la Avda. Colón de Asunción, Rodrigo Raidán Sugastti, capturó un momento que si no lo grababa, muy pocos lo iban a creer: una serenata que venía desde una patrullera, aunque no del autorradio o por parte de la banda de la Policía.

La canción interpretada era “Niña Bonita”, de Binomio de Oro, pero para su sorpresa y seguramente también de los uniformados, el canto venía de una persona que estaba en la carrocería del vehículo policial.

“La verdad que yo me di cuenta de que venía cantando y me reí. El oficial que iba en la cabina del vehículo le pide que pare, pero creo que él mismo se dio cuenta de que cantaba muy bien y le dejó seguir cantando en el trayecto”, comentó Raidán a ABC Color.

Asimismo, precisó que desconoce cuál era la situación del traslado del “cantante”, que era acompañado por otras dos personas y ninguna de ellas estaba esposada. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales y entre comentarios, algunos internautas mencionaban que “hay talento, solo falta abogado”.

Comentarios de internautas en TikTok sobre la serenata "policial".
