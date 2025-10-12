Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas: ¿qué hay que tener en cuenta?

El Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, cada 12 de octubre, tiene el objetivo de concienciar sobre los problemas que padecen las personas con enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas, ya que estas generan un gran impacto en su calidad de vida.

Al respecto, el Ministerio de Salud impulsa una campaña bajo el lema “Logra tu sueño”, para que todas las personas que viven con estas afecciones, puedan alcanzar sus metas sin perder las esperanzas.

Asimismo, aclaran que las enfermedades reumáticas son un conjunto de afecciones que comprometen el aparato locomotor, ya sean huesos, articulaciones, músculos, tendones, ligamentos, y el tejido conectivo -conectivopatías, enfermedades autoinmunes sistémicas-.

Por otra parte, el origen de estos trastornos puede ser “inflamatorio crónico”, como ocurre con las artritis -artritis reumatoide, lupus eritamatoso sistémico, espondiloartritis- o degenerativo/desgaste, como sucede con la artrosis o la osteoporosis. También muchas de estas enfermedades se producen por una alteración del sistema inmunológico cuando este reconoce al propio cuerpo como extraño y por esto “se ataca a sí mismo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ministerio de Salud publica lista “re rectificada” de adjudicados para ingreso a carrera de Enfermería

Recomendaciones de salud

Entre las recomendaciones principales para las personas con enfermedades reumáticas se encuentra mantener un estilo de vida saludable, con una alimentación sana y variada junto con la realización regular de actividad física, ya que ayuda a prevenir las enfermedades articulares degenerativas, como la artrosis o la osteoporosis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro dato importante es que el tabaquismo se asocia a una peor evolución en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas como artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, por lo que evitar fumar ayuda considerablemente.

El momento de consultar con un profesional médico es cuando uno tiene un dolor articular persistente, sobre todo asociado a hinchazón de las articulaciones con limitación del movimiento de la misma o se presenta un cuadro de fiebre persistente, decaimiento o malestar general sin una causa infecciosa aparente.

“Son síntomas que alertan sobre la necesidad de acudir a la consulta con el reumatólogo, quien le evaluará para llegar a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado", aseguran.

Otro punto clave a tener en cuenta es evitar el sobrepeso, los movimientos repetitivos excesivos y la sobrecarga producida por una actividad laboral o deportiva sobre las articulaciones afectadas y el estrés, incluso al punto de que si es necesario, practicar técnicas de relajación.

Lea más: ¡Octubre Rosa! Cómo tu dieta y ejercicio pueden reducir el riesgo de cáncer de mama

Consultas dentro de Salud Pública

En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública mediante su Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia de la Artritis Reumatoidea y Enfermedades Reumáticas, cuenta con medicación y varios servicios en estas dependencias:

Hospital Nacional de Itauguá.

Hospital General de Luque.

Hospital General de Villa Elisa.

Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”.

Hospital General de Lambaré.

Hospital General de Itapúa.

Hospital General de Coronel Oviedo.

Hospital Distrital de Ñemby.

Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones

Hospital Regional de Villa Hayes.

Hospital Regional de Villarrica.

Hospital Regional de Concepción.

Hospital Regional de Paraguarí.

Instituto de Medicina Tropical (IMT).

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram).

Complejo Santo Domingo.

Lea más: Pasos para controlar o frenar avances de enfermedades reumáticas, según experta