Pasos para controlar o frenar avances de enfermedades reumáticas, según experta

En este mes de octubre se recordaron dos fechas importantes: el 12 fue el Día Mundial de las enfermedades reumáticas y el 20 fue el Día Mundial de la osteoporosis. Sobre este tema tan presente en la sociedad la Dra. Susan Riquelme Granada, que es reumatóloga dio algunos tips sobre estos males.

Presente en los estudios de ABC AM 730, la especialista indicó que lo importante primero es cambiar el estilo de vida para posponer la artrosis, que a la larga es limitante en pacientes, aseguró. Agregó que las medidas higiénico - dietéticas serán valiosas para el inicio y que los suplementos deberían quedar en último lugar en el tratamiento. Recalca que es muy importante la guía de un médico para un tratamiento correcto con colágeno.

Advirtió que la estructura articular pierde integridad con los años de la persona y que se pierde cartílagos si se tiene sobrepeso, se hace actividades extremas por ejercicios físicos o en su trabajo se excede con el esfuerzo.

Lea más: Niños con reuma en Paraguay

¿Qué puedo hacer ante los primeros síntomas?

“Cuando se perdió la estructura es difícil regenerarla. Se puede tomar colágeno antes de perder la integridad. Se sigue haciendo estudios sobre su uso y cantidad, de acuerdo al peso y función renal del paciente”, sostuvo.

Resaltó que la actividad física incide y ayuda mucho. Dijo que logra retrasar las enfermedades reumáticas. “Con ejercicios, el músculo se hace más fuerte y se fortalece la articulación. El hueso se fortalece con el calcio reforzado”, manifestó.

Expresó que las enfermedades reumáticas prevalecen más en las mujeres y que la osteoporosis es diferente a la artrosis. Dijo que si el dolor persiste hay que buscar la causa, y en casos de molestias de rodillas las caminatas pueden ir empeorando. “Siempre que hay problemas mecánicos de rodilla, es importante fortalecer el musculo con la actividad de natación y bicicleta estática”, subrayó.

Uso de pesas y sus cuidados

Sobre la utilización de pesas, sí están indicadas pero la persona debe empezar de manera paulatina. “Educando al musculo de a poco y la técnica de levantar, la forma en la que debe colocar la pesa, y el peso que se alza, se debe evaluar”. Indicó que lo importante es tonificar el musculo, y que es mejor más masa muscular y menos grasa.

La experta habló de evitar la progresión cuando se diagnostica principalmente en zona de caderas. Lo principal en la artrosis es mantener el peso adecuado, y en fisioterapia fortalecer los músculos.

En cuanto a la osteoporosis, dio un dato positivo de que es reversible con el tratamiento de reumatólogos. Aclaró que la artrosis y el reuma son lo mismo, y que después de todas las actividades la afección se siente más al final del día.

Artritis reumatoide, un mal que puede afectar varios órganos

Durante la entrevista que dio Riquelme, hizo un especial énfasis en la artritis reumatoide autoinmune. Se trata de una inflamación de las articulaciones. Apuntó que por cada 3 a 4 mujeres, un varón tendrá la enfermedad.

Detalló que se produce una disregulación en la células. Ataca a células de la articulación y que es una enfermedad sistémica porque puede afectar al corazón, riñones, piel y ojo. “Es típico de un dolor inflamatorio. Se despierta con una articulación dura al amanecer y frecuentemente empieza con las manos. Puede durar 30 minutos, pero con actividades físicas se disminuye”, puntualizó.

Como medida de prevención la doctora insiste en que se acuda a la consulta precoz, porque cuando más temprano se llega, más temprano “podemos controlar la enfermedad”.

Lea más: El reuma se manifiesta de múltiples formas

Una terapia solo en casos más graves

La reumatóloga comentó que existe la terapia biológica que ataca con moléculas. Gracias a un proyecto de salud el paraguayo o paraguaya puede acceder a servicios públicos para este procedimiento.

“Los pacientes con enfermedades autoinmunes que no respondan a medicamentos, son los indicados para este tratamiento que es costoso si no es a través de hospitales del Ministerio de Salud. Se basan en moléculas que se introducen de manera oral o sub cutáneo”, finalizó.