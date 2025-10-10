Ministerio de Salud publica lista “re rectificada” de adjudicados para ingreso a carrera de Enfermería

El Ministerio de Salud Pública divulgó ayer la lista “re rectificada” de postulantes admitidos y rechazados para el concurso de oposición para el ingreso a la carrera profesional de Personal de Enfermería Permanente para el ejercicio fiscal 2025, que se encuentra en la etapa de evaluación documental y curricular.

Se publicaron las listas de admitidos con puntaje en los niveles profesional, técnico y auxiliar, al igual que la nómina de postulantes rechazados en esos tres niveles.

Los listados pueden ser consultados en este enlace.

El Ministerio de Salud tiene previsto publicar hoy la lista final de adjudicados.

