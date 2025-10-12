Eliminan más de 15 toneladas de marihuana en Amambay

Agentes del Departamento Regional N°1 de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), realizaron la incautación y posterior destrucción de unos 15.170 kilos de marihuana en ramas secas, picadas y semillas del estupefaciente, según un boletín emitido este domingo por la institución antidrogas; otras dos parcelas de 6 hectáreas también fueron destruidas, detalla el informe oficial.

“Narcocampamentos” destruidos

De acuerdo con lo que detallaron desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los intervinientes destruyeron unos 7 campamentos precarios, además de 10 zarandas y enseres varios; el procedimiento no dejó detenidos, sin embargo, tanto desde la cartera estatal como la Fiscalía Antidrogas coincidieron en recalcar la importancia de operaciones de esta naturaleza cualquiera sea la etapa de procesamiento en que se encuentre la droga ya que de esta manera, señalan que se cumple con la tarea de desalentar la producción del estupefaciente.

La acción realizada en la colonia Menta, distrito de Capitán Bado estuvo encabezada en representación del Ministerio Público por el fiscal antidrogas Celso Morales.

En la ejecución de la operación, los agentes de la Senad contaron con el apoyo de personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), según informaron desde el ente rector de lucha contra el narcotráfico.