Tormenta golpea el sur de Ñeembucú: sin víctimas pero con daños materiales

El jefe de Distribución de la ANDE, Rubén Jara, informó que las localidades más afectadas fueron Islerías, Cerrito y General Díaz, donde el viento causó la caída de árboles que bloquearon la ruta principal que une Islerías con Cerrito, además de otros caminos secundarios.

La interrupción del suministro eléctrico afectó a varios distritos debido a la caída de columnas y cables. Jara recomendó no manipular los cables sueltos para evitar accidentes y explicó que cuadrillas de la ANDE ya se encuentran trabajando en la zona para restablecer el servicio.

Mientras tanto, en la ciudad de Pilar, capital del duodécimo departamento, donde se celebran los 246 años de fundación, la lluvia comenzó recién cerca de las 9:00 de la mañana, sin tormentas eléctricas ni vientos fuertes.

Por su parte, la directora de Policía del departamento, comisario Martina Trinidad, informó que no se registraron víctimas que lamentar, aunque sí daños materiales en la localidad de Itá Corá, donde una vivienda de material cocido y techo de zinc, propiedad del señor Flavio Arce Roldán, de 84 años, perdió completamente el techo a causa del viento.

El hecho fue comunicado al Comité de Emergencia Departamental de la Gobernación de Ñeembucú para la asistencia correspondiente.