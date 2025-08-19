Temporal con vientos huracanados deja destrozos en San Juan Bautista de Ñeembucú

Un violento temporal con vientos huracanados azotó en la mañana de este martes la ciudad de San Juan Bautista, y causó graves daños materiales, especialmente en los barrios 8 de Diciembre y Tres Bocas.

Decenas de viviendas quedaron destechadas y numerosos árboles fueron derribados por la intensidad del fenómeno.

Lea más: Lluvias y tormentas continuarán en 11 departamentos: ¿cuáles?

Según relatos de los pobladores afectados, el temporal se desató alrededor de las 9:00 y, aunque duró apenas entre 15 y 20 minutos, fue suficiente para generar un escenario de destrucción. “Parecía una zona de guerra”, describieron algunos testigos.

Además de los techos arrancados y árboles caídos, varios postes del tendido eléctrico fueron derribados, lo que dejó sin energía a gran parte de los barrios más afectados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta el cierre de este artículo, los vecinos seguían esperando la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), cuya intervención es considerada urgente por la magnitud de los daños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agentes de la comisaría local realizaron un relevamiento de datos para cuantificar el número de viviendas afectadas y coordinar una respuesta inmediata con las autoridades municipales y departamentales.

Dolores Villordo, pescadora del río Tebicuary, relató que su vivienda fue completamente destruida por el temporal.

“El viento me perjudicó por completo. Voló el techo, tumbó una pared y se llevó toda mi mercadería. Me ocasionó un daño enorme”, expresó con angustia.

Temporal ocasionó muerte de animales

Julián Vargas, otro vecino del barrio Tres Bocas, contó que perdió el techo de su casa y que varios animales de corral murieron.

“Voló toda la chapa de mi vivienda y mató una cantidad de pollitos. El perjuicio es grande”, lamentó.

Los pobladores se mantienen en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos fenómenos climáticos y solicitan con urgencia el restablecimiento de los servicios básicos, así como la provisión de chapas, víveres y asistencia médica.

El concejal municipal, Antonio Montañez (ANR), comentó que hasta el momento cuantificaron más de cinco familias, quienes perdieron totalmente sus viviendas y muebles, mientras que siguen recorriendo para cuantificar el total de los afectados por el destechado de las viviendas.

“Tenemos conocimiento de que hay familias en la compañía de laguna Itá, Otazú y Ciervo Blanco que también sufrieron daños”, explicó.