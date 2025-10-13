Hurtan un animal vacuno y causan perjuicio a pequeño ganadero en Quiindy

Según la denuncia del afectado, el hurto habría ocurrido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes últimos. El perjuicio económico asciende a más de 8 millones de guaraníes. Cáceres lamentó que en el transcurso de un año sea la segunda vez que sufre la pérdida de un animal vacuno a causa del abigeato.

El ganadero explicó que cuenta con unas 40 cabezas de ganado bajo el cuidado de un capataz en el predio arrendado. De acuerdo con el relato, el trabajador retiró los animales del piquete para el pastaje en la mañana del viernes, y al regresar alrededor de las 14:30, notó la ausencia de una vaca lechera.

Lea más: Incontenible abigeato genera millonarias pérdidas en distritos de Paraguarí

El denunciante refirió que presume que el animal ya no estaba desde temprano, por lo que pudo haber sido hurtado entre la noche y la madrugada. Además dijo, que el bovino sustraído pesaba aproximadamente 500 kilos.

Lea más: Impunidad de cuatreros: el fracaso en la lucha contra el abigeato en Paraguarí

Cáceres manifestó su preocupación por la persistencia del abigeato en la zona, señalando que este flagelo “sigue golpeando con fuerza a los pequeños y medianos ganaderos del departamento de Paraguarí” y que hasta el momento no se observan respuestas efectivas a esta problemática.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy