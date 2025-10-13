Pobladores de Mariano Roque Alonso rechazan instalación de la oficina del Indi

Los 826 vecinos del barrio Corumbá Cué, zona Universo de Mariano Roque Alonso, firmaron una nota entregada a las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), para expresar su preocupación por el cierre de la oficina en Asunción y los rumores de su posible traslado a su ciudad, donde se encuentra un inmueble administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados del Paraguay (Senabico), sobre la Avda. República de Colombia casi México.

“Nuestra postura es ciudadana y apartidaria; buscamos preservar la paz, el orden y los derechos de todas las comunidades. Instalar oficinas en nuestro barrio podría afectar la seguridad y la convivencia local, dado que cerca reside la comunidad Maká. Por ello, solicitamos al Poder Ejecutivo garantizar un espacio digno para el Indi en Asunción conforme al artículo 29 de la Ley N° 904/81”, indican.

Alcides Candia, poblador de la zona, indicó que no es que están en contra de los indígenas. “Ellos son nuestros amigos y convivimos con ellos hace 40 años. Pero ahora el problema es que la oficina el Indi va a abarcar a todos los indígenas que se instalarán en nuestros barrios”.

Lea más: Indi abrirá nuevamente su oficina en Asunción

Temen no poder circular por el barrio con tranquilidad, teniendo en cuenta las manifestaciones con cierre de calles que suelen realizar, por lo que anuncian una manifestación para las 19:00 de este lunes, frente al local donde se instalaría la oficina central del Indi, en la mencionada ciudad del departamento Central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cierre de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción, es una medida que ha generado protestas de comunidades indígenas y críticas por su falta de consulta previa. La decisión, anunciada en julio de 2025, forma parte de una “política de descentralización de la institución”, indicaron en su momento desde el Gobierno Central.