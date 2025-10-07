Indi abrirá nuevamente su oficina en Asunción

Este martes se llevó a cabo una reunión de líderes indígenas con el nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, y viceministro, Óscar Pereira.

Durante la misma se tocaron los temas relacionados con la reapertura de las oficinas del Indi en Asunción, así como la creación de una mesa de diálogo nacional para tratar las problemáticas que afrontan los pueblos indígenas.

“Fue una reunión fructífera, pero hace días ya venimos conversando. Vamos a ver la situación de ellos, vamos a ver como está ese lugar (el local del Indi en Asunción), en que condiciones se encuentra para poder arreglar y que vuelva a funcionar con normalidad”, señaló Hugo Samaniego.

Mientras se realizan los trabajos, el Instituto Paraguayo del Indígena tendrá una oficina propia en el edificio del Ministerio de Educación.

Seguido, el nuevo presidente del Indi dejó en claro que esta es una situación en la que todas las instituciones tienen que tomar parte. “El Indi solo no lo va a poder dar soluciones. Vamos a poder apagar pequeños incendios, pero tenemos que atacar la cuestión de fondo”, subrayó.

Comentó que ahora están realizando el corte administrativo y se va a llevar a cabo una auditoría. “Vengo para que todos trabajemos y esto funcione. Tenemos como objetivo realizar una mesa de diálogo para abordar las situaciones de los pueblos indígenas, entre los que están la electrificación, víveres, caminos y agua potable”, dijo.

“Mi idea es ir hasta las comunidades para ver cuáles son sus problemas, antes que ellos tengan que venir hasta la capital a reclamar, y tratar de darles soluciones. Tenemos que trabajar con las gobernaciones y municipalidades”, concluyó.