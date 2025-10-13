Santa Rosa: Viviendas sin techo y muerte de vacunos tras violento temporal en Misiones

El concejal municipal de Santa Rosa, Daniel Colmán (PLRA), informó que durante un recorrido por la compañía San Gabriel, una de las más afectadas, pudo constatar graves perjuicios en viviendas, además de la muerte de dos animales vacunos alcanzados por la caída de árboles durante la tormenta.

Colmán detalló que los cultivos más afectados fueron maíz, poroto, tomate, mandioca y locote. “La granizada jugó un papel importante en este tipo de hechos; fue mucha la cantidad de granizo y el resultado fue la pérdida considerable de la producción agrícola”, manifestó el edil.

En la compañía San Gabriel se estima que al menos 13 familias han sido afectadas directamente, aunque no se descarta que el número aumente con el paso de las horas, ya que aún falta realizar un relevamiento en otras comunidades del distrito.

Asimismo, se reportó que un joven resultó con lesiones al intentar resguardarse de la tormenta. El edil teme que los niños hayan quedado con secuelas emocionales debido al impacto del fenómeno climático.

El servicio de energía eléctrica se encuentra interrumpido en varios sectores debido a la caída de columnas y tendido eléctrico. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ya trabaja en la zona, pero se estima que el restablecimiento del servicio tomará tiempo.

Finalmente, el concejal señaló que hasta el momento no se ha registrado la presencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en las zonas afectadas, situación que genera preocupación entre los pobladores damnificados, quienes esperan asistencia urgente.

