El sector productivo fue el más afectado tras el temporal que azotó Misiones

El presidente de la Asociación de Comités Rurales Ignacianos, Victoriano Cáceres, comentó que el temporal que azotó este domingo la zona de San Ignacio afectó bastante a los pequeños productores agrícolas y hortícolas del lugar, ya que los fuertes vientos y la granizada intensa destruyeron totalmente los cultivos.

“Lastimosamente, el temporal que azotó nuestra zona, que fue una tormenta con granizada, destruyó totalmente los cultivos de algunos de nuestros asociados. Las producciones destruidas fueron cultivos de mandioca, maíz, sandía, melón y la parte de horticultura en su totalidad”, indicó.

Los lugares más afectados fueron la zona de Rosado Tuja y la compañía Pytai. “En total fueron afectadas 60 familias directamente, y después de mucho tiempo tenemos otra vez esta clase de tormenta. También pedimos a las autoridades que puedan venir a ayudarnos para poder recuperar las pérdidas”, dijo Cáceres.

Una de las afectadas de la compañía Rosado Tuja, Apolonia Mereles, de 75 años, se mostró muy acongojada, ya que perdió totalmente sus cultivos, que con mucho sacrificio estaba sacando adelante, y rogó a las autoridades que se acerquen hasta ellos para que de alguna manera puedan ayudarla y tratar de recuperar sus pérdidas.

“Se fundieron totalmente mis cultivos, quedaron por el suelo, mi chacra está desolada, nos quedamos sin nada. Tenía cultivos de mandioca, maní, poroto, zapallo, batata, piña, banana y toda clase de cultivos de huerta, los cuales fueron destruidos en su totalidad. Pido a nuestros gobernantes que, por favor, vengan a ver nuestra situación y que nos ayuden para que de alguna manera podamos recuperar lo perdido”, agregó Mereles.

María del Puerto, otra de las afectadas de la misma compañía, comentó que tenía producción de lechuga, repollo, cebolla de verdeo y cebolla blanca, como también kuratũ y poroto manteca, que fueron totalmente dañados por la granizada y el fuerte viento.

La misma también solicitó la ayuda de las autoridades y señaló que “nuestro presidente Santiago Peña solo se pasa viajando y no ayuda a su pueblo. Nuestro presidente no nos hace caso; de balde reclamamos las cosas, y mientras Peña se pasa de viaje en viaje, su pueblo cada vez está peor”, indicó.

Gladys del Puerto, presidenta del Comité Santa Librada de esta compañía, recalcó la solicitud de ayuda por parte de las autoridades, ya sean municipales, departamentales o nacionales, porque las pérdidas fueron millonarias y, sin asistencia, será difícil poder recuperar todo, ya que se quedaron sin nada.

Desde la Municipalidad de San Ignacio mencionaron que desde hoy ya están realizando las visitas a todos los afectados por la tormenta, para hacer el relevamiento de datos correspondiente y de esa manera poder asistir con las necesidades que están pasando los pobladores del distrito.