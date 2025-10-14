Las ciudades donde habrá cortes programados de ANDE este miércoles

Conforme unas publicaciones en su página oficial, la ANDE va a interrumpir mañana el servicio de energía eléctrica en varios puntos del país por distintas obras.

En el caso de la región metropolitana, se espera que estas 11 zonas sean afectadas:

Zona 01: Juana de Lara desde Melo de Portugal hasta Sevilla. Sevilla e/ Juana de Lara y Calle S/N. Héroes del e/ Juana de Lara y 19 de Setiembre. 19 de Setiembre desde Melo de Portugal hasta Última. Barrio Santa Lucia – Limpio, de 09:00 a 19:00.

Zona 02: Capitán Jara y Cañada del Carmen. Barrio San Vicente – Asunción, de 07:30 a 17:00.

Zona 03: Florencio Villamayor. Barrio Ricardo Brugada - Asunción, de 07:00 a 16:00.

Zona 04: Tuyutí y Gral. Francisco Miranda. Barrio Obrero – Asunción, de 13:00 a 17:00.

Zona 05: San Pedro entre Chiba y Tte. Cantaluppi. Barrio Republicano – Asunción, de 08:00 a 13:00.

Zona 06/07: Del Fuerte y Tte. Frutos Brun. Barrio Jara - Asunción, de 08:00 a 12:00/13:00 a 17:00.

ZONA 08: José Berges desde San Blas hasta 1ro de Mayo. Juan Leopardi e/ José Berges y 12 de Junio. Tte. Martínez e/ Calle Sin Salida y José Berges. Barrio Corrales - Fernando de la Mora, de 07:00 a 17:00.

Zona 09: San Ignacio desde Colonia Elisa hasta San Lucas. San Patricio desde San Ignacio hasta Calle Sin Salida. Virgen del Carmen desde Colonia Elisa hasta Calle Sin Salida. Barrio Mbokajaty - Villa Elisa, de 08:00 a 18:00.

Zona 10: Presidente Hayes e/ Avda. Paraguay y 2 y 3 de febrero. Barrio Vista Alegre - San Antonio, de 08:00 a 10:00.

Zona 11: Matildo Resquín e/ de la Victoria y San Telmo. Barrio Lerida - San Lorenzo, de 08:00 a 18:00.

Cortes programados en la región Central

En el caso de la región Central, habría cuatro cortes programados en zonas del departamento de Cordillera.

Zona 01: Ruta Paraguarí - Piribebuy, afectando parte de la Fracción Paisajes de Piribebuy, de 07:00 a 17:00.

Zona 02: Barrio San José de la Ciudad de Itacurubí De La Cordillera, de 07:00 a 17:00.

Zona 03: Ruta Aguaity - Tobatí, afectando parte de las Compañías Tujukuá y Aguaity de Eusebio Ayala, de 07:00 a 17:00.

Zona 04: Ciudad de Carapeguá, barrio San Roque, y zona de trabajo sobre Ruta PY18, entre San José y Amancio González, de 07:00 a 17:00.

Para todas las zonas, la ANDE recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, junta de saneamiento ambiental, empresas proveedoras de agua potable o instituciones de seguridad pública.

