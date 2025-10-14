Nacionales

Las ciudades donde habrá cortes programados de ANDE este miércoles

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizará una serie de cortes programados en distintos puntos del país este miércoles. Según anuncian, se concentrarán en la región metropolitana y central.

14 de octubre de 2025 - 20:00
Imagen ilustrativa: un funcionario de la ANDE mira una columna con varios cables.
Conforme unas publicaciones en su página oficial, la ANDE va a interrumpir mañana el servicio de energía eléctrica en varios puntos del país por distintas obras.

En el caso de la región metropolitana, se espera que estas 11 zonas sean afectadas:

Zona 01: Juana de Lara desde Melo de Portugal hasta Sevilla. Sevilla e/ Juana de Lara y Calle S/N. Héroes del e/ Juana de Lara y 19 de Setiembre. 19 de Setiembre desde Melo de Portugal hasta Última. Barrio Santa Lucia – Limpio, de 09:00 a 19:00.

Zona 02: Capitán Jara y Cañada del Carmen. Barrio San Vicente – Asunción, de 07:30 a 17:00.

Zona 03: Florencio Villamayor. Barrio Ricardo Brugada - Asunción, de 07:00 a 16:00.

Zona 04: Tuyutí y Gral. Francisco Miranda. Barrio Obrero – Asunción, de 13:00 a 17:00.

Zona 05: San Pedro entre Chiba y Tte. Cantaluppi. Barrio Republicano – Asunción, de 08:00 a 13:00.

Zona 06/07: Del Fuerte y Tte. Frutos Brun. Barrio Jara - Asunción, de 08:00 a 12:00/13:00 a 17:00.

ZONA 08: José Berges desde San Blas hasta 1ro de Mayo. Juan Leopardi e/ José Berges y 12 de Junio. Tte. Martínez e/ Calle Sin Salida y José Berges. Barrio Corrales - Fernando de la Mora, de 07:00 a 17:00.

Zona 09: San Ignacio desde Colonia Elisa hasta San Lucas. San Patricio desde San Ignacio hasta Calle Sin Salida. Virgen del Carmen desde Colonia Elisa hasta Calle Sin Salida. Barrio Mbokajaty - Villa Elisa, de 08:00 a 18:00.

Zona 10: Presidente Hayes e/ Avda. Paraguay y 2 y 3 de febrero. Barrio Vista Alegre - San Antonio, de 08:00 a 10:00.

Zona 11: Matildo Resquín e/ de la Victoria y San Telmo. Barrio Lerida - San Lorenzo, de 08:00 a 18:00.

Cortes programados en la región Central

En el caso de la región Central, habría cuatro cortes programados en zonas del departamento de Cordillera.

Zona 01: Ruta Paraguarí - Piribebuy, afectando parte de la Fracción Paisajes de Piribebuy, de 07:00 a 17:00.

Zona 02: Barrio San José de la Ciudad de Itacurubí De La Cordillera, de 07:00 a 17:00.

Zona 03: Ruta Aguaity - Tobatí, afectando parte de las Compañías Tujukuá y Aguaity de Eusebio Ayala, de 07:00 a 17:00.

Zona 04: Ciudad de Carapeguá, barrio San Roque, y zona de trabajo sobre Ruta PY18, entre San José y Amancio González, de 07:00 a 17:00.

Para todas las zonas, la ANDE recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, junta de saneamiento ambiental, empresas proveedoras de agua potable o instituciones de seguridad pública.

