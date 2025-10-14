Organizan Expo Nutrición para fomentar hábitos saludables en el departamento de Caaguazú

La Expo Nutrición 2025 se desarrollará este miércoles 15 y jueves 16 de octubre, de 08:00 a 19:00, en el Coliseo Departamental “El Cerrito” de Coronel Oviedo, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR HC), manifestó que durante ambas jornadas los asistentes podrán participar de charlas, exposiciones y talleres prácticos que abordarán temas vinculados a la salud, la nutrición y los estilos de vida sostenibles. Señaló que la Expo Nutrición se presenta como un espacio educativo y participativo, donde el público podrá acceder a información útil sobre alimentación saludable, prevención de enfermedades crónicas y producción sostenible de alimentos.

Agregó que la iniciativa busca concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos que fortalezcan la salud y el bienestar de las familias paraguayas. Por último, aclaró que la entrada es totalmente gratuita e invitó a la ciudadanía en general a asistir al evento.

Calendario de actividades

El miércoles se prevé la apertura oficial de la Expo a las 08:00, seguida de una charla sobre “Estilo de vida saludable” a cargo de nutricionistas del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, junto con la Lic. Gabriela Samudio, jefa regional de Nutrición, y la Lic. Mary Rojas, de la Gobernación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A las 10:00 se dictará la charla “Productos de la colmena: propiedades y usos”, a cargo de la M. Sc. Ana Benítez, propietaria del apiario Abuelo Tito. Seguidamente, se realizará una pausa activa con Flex Body Pilates, conducida por los profesores Agustina Bonet y Joel Peter.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la siesta se desarrollará la exposición “Nutrición y autismo: alimentar el cuerpo, acompañar desde el corazón”, a cargo de la Lic. Nita Aveiro. A las 15:00, la tecnóloga en alimentos Lic. Rosa Araujo (INAN) presentará una charla sobre la “Importancia de la conservación de frutas y verduras”. La jornada culminará con la inauguración oficial de la Expo a las 18:00.

Actividades para el Jueves

El segundo día, jueves 16, iniciará con una recorrida de stands desde las 08:00 y continuará con la charla “Uso correcto y cuidados del medidor de glucosa y medición del perfil lipídico capilar”, organizada por Codefree, que incluirá el sorteo de aparatos de control de glucosa entre los participantes.

A las 10:00 se presentará la experiencia de vida de Ruth Ocampos, sobreviviente de cáncer de mama, mientras que a las 11:00 la Lic. Sonia Paredes, propietaria de Nutriviandas, ofrecerá la ponencia “Del sueño a la acción”.

Por la tarde, nuevamente se desarrollará la charla “Estilo de vida saludable”, seguida de la exposición técnica “Desarrollo del trigo en los panes”, a cargo del ingeniero Carlos Da Silva, de la Cooperativa Sommerfeld. La jornada cerrará con el curso de cocina saludable con certificación del SNPP, impartido por la chef Fátima Iglesias.