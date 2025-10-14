Nacionales

Organizan Expo Nutrición para fomentar hábitos saludables en el departamento de Caaguazú

CORONEL OVIEDO. Con el lema “Juntos por una alimentación saludable y sostenible”, la Gobernación de Caaguazú y la V Región Sanitaria de Caaguazú organizan la Expo Nutrición 2025. Se trata de un evento que reunirá, durante dos días, a profesionales, estudiantes y a la ciudadanía en general para fomentar una alimentación equilibrada y consciente, en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

14 de octubre de 2025 - 21:06
La Expo Nutrición se llevará a cabo los días miércoles y jueves en Coronel Oviedo.

La Expo Nutrición 2025 se desarrollará este miércoles 15 y jueves 16 de octubre, de 08:00 a 19:00, en el Coliseo Departamental “El Cerrito” de Coronel Oviedo, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR HC), manifestó que durante ambas jornadas los asistentes podrán participar de charlas, exposiciones y talleres prácticos que abordarán temas vinculados a la salud, la nutrición y los estilos de vida sostenibles. Señaló que la Expo Nutrición se presenta como un espacio educativo y participativo, donde el público podrá acceder a información útil sobre alimentación saludable, prevención de enfermedades crónicas y producción sostenible de alimentos.

Agregó que la iniciativa busca concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos que fortalezcan la salud y el bienestar de las familias paraguayas. Por último, aclaró que la entrada es totalmente gratuita e invitó a la ciudadanía en general a asistir al evento.

Calendario de actividades

Actividades para mañana miércoles.

El miércoles se prevé la apertura oficial de la Expo a las 08:00, seguida de una charla sobre “Estilo de vida saludable” a cargo de nutricionistas del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, junto con la Lic. Gabriela Samudio, jefa regional de Nutrición, y la Lic. Mary Rojas, de la Gobernación.

A las 10:00 se dictará la charla “Productos de la colmena: propiedades y usos”, a cargo de la M. Sc. Ana Benítez, propietaria del apiario Abuelo Tito. Seguidamente, se realizará una pausa activa con Flex Body Pilates, conducida por los profesores Agustina Bonet y Joel Peter.

En la siesta se desarrollará la exposición “Nutrición y autismo: alimentar el cuerpo, acompañar desde el corazón”, a cargo de la Lic. Nita Aveiro. A las 15:00, la tecnóloga en alimentos Lic. Rosa Araujo (INAN) presentará una charla sobre la “Importancia de la conservación de frutas y verduras”. La jornada culminará con la inauguración oficial de la Expo a las 18:00.

Actividades para el Jueves

Programa de actividades para el día jueves en la Expo Nutrición de Coronel Oviedo.

El segundo día, jueves 16, iniciará con una recorrida de stands desde las 08:00 y continuará con la charla “Uso correcto y cuidados del medidor de glucosa y medición del perfil lipídico capilar”, organizada por Codefree, que incluirá el sorteo de aparatos de control de glucosa entre los participantes.

A las 10:00 se presentará la experiencia de vida de Ruth Ocampos, sobreviviente de cáncer de mama, mientras que a las 11:00 la Lic. Sonia Paredes, propietaria de Nutriviandas, ofrecerá la ponencia “Del sueño a la acción”.

Por la tarde, nuevamente se desarrollará la charla “Estilo de vida saludable”, seguida de la exposición técnica “Desarrollo del trigo en los panes”, a cargo del ingeniero Carlos Da Silva, de la Cooperativa Sommerfeld. La jornada cerrará con el curso de cocina saludable con certificación del SNPP, impartido por la chef Fátima Iglesias.

