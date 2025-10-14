Vecinos de Pindoty vuelven a frenar obras del sistema de desagüe del Hospital General de Coronel Oviedo

Los trabajos corresponden a la continuación de la obra del Hospital General de Coronel Oviedo, que fue adjudicada en 2021 al consorcio conformado por Jiménez Gaona y Lima S.A., Itasa S.A., Proel Ingeniería y MM S.A., por G. 151.248 millones (US$ 22,2 millones). La entidad pertenecía a la familia del exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, pero posteriormente fue vendida al conglomerado de empresas liderado por el expresidente de la República, Horacio Cartes.

Este martes, la empresa encargada de la obra intentó reiniciar los trabajos, pese a que todavía no existe un acuerdo definitivo entre los pobladores afectados y la Essap. Los lugareños reaccionaron de inmediato y exigieron que cualquier movimiento quede suspendido hasta que se logre una solución técnica y consensuada, advirtiendo que no permitirán que la obra avance mientras persista la incertidumbre sobre el destino final de las aguas residuales tratadas.

El poblador Adán Rolón manifestó que durante la intervención de la obra llamaron al gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR-HC), quien informó que para este viernes está prevista una nueva reunión entre vecinos, autoridades locales y representantes de la Essap en la Gobernación de Caaguazú, donde se debería definir una salida definitiva al conflicto. Sin embargo, los pobladores sostienen que mientras no haya garantías de que el sistema no colapsará los estanques de Pindoty, las obras seguirán paralizadas.

Por su parte, la directora de obras del consorcio adjudicado con la obra, Ing. Laura Castillo, indicó que actualmente queda pendiente un tramo de 4 kilómetros de los 14 kilómetros de recorrido de la red de desagüe de aguas residuales tratadas hasta los estanques de Pindoty, pero que desde hace siete meses se ven afectados por la falta de solución existente entre el MOPC, la Essap y los vecinos afectados por los trabajos. Señaló que hoy intentaron reiniciar las labores tras recibir la autorización del MOPC; sin embargo, nuevamente se vieron afectados por la oposición de los lugareños.

Agregó que la situación está generando pérdidas millonarias a la empresa y que no se descarta la posibilidad de solicitar un reajuste presupuestario al MOPC.

El hospital sigue aguardando una conexión segura para el tratamiento de sus aguas residuales, mientras la tensión entre vecinos y autoridades continúa en aumento.

Problemática

El pasado 20 de julio, decenas de peces muertos, aparecieron en los estanques de la Essap, aparentemente a causa de contaminación o de un deficiente manejo de los residuos líquidos tratados por la planta. La situación generó la indignación de la comunidad, pero hasta ahora no existe una solución definitiva al problema.

Por su parte, la Essap planteó como alternativa la instalación de un filtro en la desembocadura de los estanques, con el fin de clarificar el agua vertida al arroyo. La inversión prevista asciende a G. 2.500 millones y el proceso de licitación ya está en marcha.