Los albirrojos mundialistas que participarán del Partido de las Estrellas de Teletón 2025

La Conmebol y la Fundación Teletón Paraguay anunciaron la cuarta edición del “Partido de las Estrellas”, un evento que promete hacer historia. Por primera vez, los ídolos de la Selección Paraguaya del Mundial de Francia 1998 se enfrentarán a los referentes de la Selección de Sudáfrica 2010, en un desafío solidario a beneficio de Teletón.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025, a las 16:00, en el Polideportivo del ASA, en el marco de la gran maratón Teletón 2025, que este año convoca nuevamente a todo el país bajo el lema “Orgullosamente Solidarios”.

Durante la conferencia de prensa, realizada en la sede de la Conmebol, se dieron a conocer todos los detalles del esperado encuentro, con la presencia de destacadas figuras del fútbol paraguayo como Carlos Bonet, Roberto “Toro” Acuña, Jonathan Santana, Denis Caniza y Lucas Barrios, quienes revivirán momentos inolvidables en la cancha, esta vez con un propósito mucho más grande: ayudar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que asisten a la Fundación Teletón.

Los fondos recaudados serán destinados íntegramente a fortalecer los servicios de rehabilitación gratuita que brinda Teletón en sus centros de Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú, que actualmente acompañan a 1.810 familias de todo el país y la capital.

Las entradas ya están disponibles en www.tuti.com.py a un costo de G. 50.000, y se espera una gran concurrencia de aficionados dispuestos a vivir un espectáculo deportivo único, donde la pasión y la empatía se juegan en el mismo equipo.

El evento se enmarca en la gran maratón solidaria Teletón 2025, que se transmitirá los días 7 y 8 de noviembre por los 12 canales de televisión nacional.