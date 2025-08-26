Nacionales

Teletón revela la cantidad de atenciones realizadas en 46 años

La Fundación Teletón informó que ha alcanzado las 2.500.000 atenciones médicas y terapéuticas en sus 46 años de vida institucional, brindadas a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, desde sus Centros de Rehabilitación Integral.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 17:18
El niño Dante, de Asunción, se convirtió en la atención número 2.500.000 de la Fundación Teletón.
El niño Dante, de Asunción, se convirtió en la atención número 2.500.000 de la Fundación Teletón.

La institución indica en un comunicado que la cifra de 2.500.000 “refleja el enorme compromiso de todo el país con la Fundación Teletón, con la inclusión y con la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los 17 departamentos del país".

Añade que cada una de esas atenciones representaron historias de esfuerzo, superación y esperanza.

“El niño Dante, de Asunción, durante su sesión de Fonoaudiología, recibió una emotiva noticia: se convirtió en la atención número 2.500.000 de la Fundación Teletón en sus Centros de Rehabilitación Integral de Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú”, indica la nota.

Lea más: Teletón alcanza 350.000 atenciones médicas y terapéuticas en Coronel Oviedo

Director Ejecutivo de la Fundación Teletón, Víctor Ibarrola, valoró la cifra alcanzada y afirmó que todo fue gracias al compromiso de miles de personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Teletón abre sus puertas a nuevas familias

Las inscripciones para nuevas familias están abiertas en los tres Centros de Rehabilitación Integral Teletón. Las personas interesadas pueden comunicarse a los siguientes números: 0981 901-686 (Asunción), 0962 351-249 (Cnel. Oviedo) y 0981 128-709 (Alto Paraná), donde recibirán toda la información necesaria para iniciar el proceso.

Teletón ofrece servicios integrales, gratuitos y de calidad que incluyen áreas terapéuticas como Atención Temprana, Desarrollo Creativo, Fonoaudiología, Comunicación Aumentativa y Alternativa, Fisioterapia, Orientación Educativa, Psicología Clínica, Intervención Social Comunitaria, Acompañamiento Familiar, Terapia Ocupacional y Tecnología Asistiva.

Además, se dispone de servicios médicos fundamentales como Enfermería, Pediatría, Medicina Familiar, Fisiatría, Neuropediatría y Ortopedia, asegurando un abordaje integral de la salud.

Enlace copiado