MADES multa a empresa arrocera por daños ambientales en Ñeembucú

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) concluyó el sumario administrativo abierto contra la empresa Grupo AV S.R.L., responsable del Proyecto de Obras Hidráulicas – Agropecuario – Cultivo de Arroz con Riego y Otros, ubicado en Punta Diamante, distrito de Tacuaras, departamento de Ñeembucú.

Como resultado de la investigación, el MADES resolvió sancionar a la firma con una multa equivalente a 15.000 jornales mínimos, tras comprobar infracciones a la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley N° 96/92 de Vida Silvestre y la Ley N° 3239/07 de Recursos Hídricos.

Medidas correctivas y compensatorias

Además de la sanción económica, la empresa deberá implementar medidas correctivas y compensatorias para reparar los daños ambientales ocasionados. Entre las principales exigencias figuran:

Presentar un plan de recomposición de las 4,54 hectáreas afectadas por el cambio de uso de suelo, conforme a la Resolución N° 182/2020 y su modificatoria.

Restituir la conectividad hidráulica del estero afectado mediante un Plan de Restauración basado en estudios hidráulicos e hidrológicos que garanticen la recuperación funcional del sistema hídrico.

El plan deberá ser remitido a la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN) para su evaluación y aprobación.

El MADES advirtió que la empresa deberá cumplir estrictamente las normas ambientales vigentes, bajo apercibimiento de nuevas sanciones. Asimismo, dispuso la suspensión de las actividades del proyecto y de los efectos de la Resolución DGCCARN N° 1188/2016, hasta que el emprendimiento se adecue plenamente a la legislación ambiental.