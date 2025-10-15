Nacionales

Octubre Rosa: mujeres motociclistas invitan a caravana y actividades para prevenir el cáncer de mamas

Este sábado 18 de octubre se realizará la segunda edición de la caravana del grupo “Mujeres con Honda”, dentro del marco del Octubre Rosa con el lema “Sin vueltas, cuidarte es prevenir”, que además contará con varias actividades gratuitas, en Asunción.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 11:51
Caravana "Mujeres con Honda" se realizará este sábado 18 de octubre.
La caravana “Mujeres con Honda”, dentro del marco del Octubre Rosa, iniciará el sábado próximo a las 15:00, desde la avenida Eusebio Ayala en el kilómetro cinco hasta Turista Roga, que se encuentra en la Costanera de Asunción, donde se contará con asistencia médica gratuita y otras actividades de recreación.

Las organizadoras forman parte de los grupos: Mujeres con Honda, Políticas de Género de la Municipalidad de Asunción y Costanera Asu, indicó Liliana Argaña.

“Nos enfocamos en la prevención ofreciendo asistencia gratuita con profesionales en ginecología y mastología, además de asesoría legal y psicológica, así como atención médica a cargo del Policlínico para todas las mujeres que asistan y quieran acceder.

Invitan a clases gratuitas de zumba en la Costanera de Asunción, dentro del marco del Octubre Rosa.
La entrada es libre y gratuita. Se podrá acceder también a una charla sobre concienciación y prevención, clases de zumba, actividades culturales con la presentación del Ballet folclórico municipal y banda de músicos.

La animación del evento estará a cargo de los Dj Alfredo Belotto e Indio Rubio.

Mencionan que el año pasado la asistencia de mujeres, acompañadas por sus familias, fue importante, ya que aprovecharon los servicios gratuitos.