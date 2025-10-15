Octubre Rosa: mujeres motociclistas invitan a caravana y actividades para prevenir el cáncer de mamas

La caravana “Mujeres con Honda”, dentro del marco del Octubre Rosa, iniciará el sábado próximo a las 15:00, desde la avenida Eusebio Ayala en el kilómetro cinco hasta Turista Roga, que se encuentra en la Costanera de Asunción, donde se contará con asistencia médica gratuita y otras actividades de recreación.

Las organizadoras forman parte de los grupos: Mujeres con Honda, Políticas de Género de la Municipalidad de Asunción y Costanera Asu, indicó Liliana Argaña.

“Nos enfocamos en la prevención ofreciendo asistencia gratuita con profesionales en ginecología y mastología, además de asesoría legal y psicológica, así como atención médica a cargo del Policlínico para todas las mujeres que asistan y quieran acceder.

La entrada es libre y gratuita. Se podrá acceder también a una charla sobre concienciación y prevención, clases de zumba, actividades culturales con la presentación del Ballet folclórico municipal y banda de músicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Octubre Rosa: artesanas de la comunidad Maká tejen lazos

La animación del evento estará a cargo de los Dj Alfredo Belotto e Indio Rubio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionan que el año pasado la asistencia de mujeres, acompañadas por sus familias, fue importante, ya que aprovecharon los servicios gratuitos.