Octubre Rosa: artesanas de la comunidad Maká tejen lazos

La compra de lazos, en el marco de la campaña Octubre Rosa, no solo es un gesto solidario y de apoyo para la comunidad indígena Maká, sino sobre todo, una oportunidad de visibilidad y de impacto profundo en beneficio de la comunidad, indican desde el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

Cuando esta iniciativa comenzó, solo 20 mujeres artesanas participaron en la elaboración de los lazos. Hoy, gracias a la confianza de empresas, instituciones y personas particulares, ya son 60 los artesanos y artesanas que forman parte de este proyecto que empieza a crecer, mencionan.

Este resultado es fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso de una comunidad entera que, con sus creaciones, dan a conocer la belleza de su cultura local.

Telares que estaban en silencio, volvieron a cobrar vida para contar historias y para que más jóvenes se suman a la causa.

Cada compra, cada gesto de difusión y cada muestra de apoyo ha sido clave para revitalizar el trabajo comunitario, promover la inclusión y fortalecer la identidad cultural de la comunidad Maká, aseguran.

Esta iniciativa no solo genera ingresos justos, sino también, reafirma el valor del saber ancestral y el sentido de pertenencia.